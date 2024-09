A Casa Branca alertou, nesta quarta-feira (18), todas as partes contra uma "escalada" no Oriente Médio, após uma onda de explosões de aparelhos de comunicação do Hezbollah no Líbano, que o movimento xiita atribuiu a Israel.

"Seguimos sem querer ver uma escalada de nenhum tipo. Não acreditamos que a forma de resolver esta crise seja mediante operações militares adicionais", declarou a jornalistas o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

