A Roma não perdeu tempo: depois da demissão de Daniele De Rossi nesta quarta-feira (18), o clube anunciou a contratação do técnico croata Ivan Juric.

"A Roma anuncia a chegada de Ivan Juric como técnico do time principal com contrato até 30 de junho de 2025", informou o clube em comunicado.

Segundo a imprensa italiana, o contrato de Juric será renovado automaticamente por mais um ano se a Roma se classificar para a Liga dos Campeões.

O croata de 49 anos já comandou seu primeiro treino e estará no banco no jogo do próximo domingo contra a Udinese, líder da Serie A, no Estádio Olímpico, pela quinta rodada.

A Roma, 16ª colocada na tabela com apenas três pontos, demitiu Daniele De Rossi, que em junho havia renovado por três anos com o clube.

Ex-jogador da seleção croata, Juric, conhecido por seu estilo de jogo agressivo e discípulo do atual técnico da Atalanta, Gian Piero Gasperini, construiu sua carreira de treinador na Itália, onde passou por clubes como Hellas Verona e Torino (de 2021 a 2024).

Seu melhor resultado na Serie A foi a nona colocação com o 'Toro' na temporada passada, mas o clube não renovou seu contrato em junho.

