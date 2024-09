O Festival de San Sebastián, que começa nesta sexta-feira, homenageará Pedro Almodóvar e receberá estrelas como Cate Blanchet, Johnny Depp e Monica Bellucci, mas primeiro abrirá com a esperada estreia de uma nova versão feminista do clássico do cinema erótico "Emmanuelle".

Pamela Anderson, Andrew Garfield, Isabelle Huppert, Lupita Nyong'o e Tilda Swinton são outros rostos reconhecidos que irão ao festival da cidade do norte da Espanha, que entregará o prêmio honorário Donostia ao ator espanhol Javier Bardem, que não conseguiu recebê-lo no ano passado pela greve de atores de Hollywood.

A 72ª edição do festival, que acontece entre sexta, 20, e sábado, 28 de setembro, estreará com uma versão feminista de "Emmanuelle", dirigida pela francesa Audrey Diwan e com Noémie Merlant no papel de protagonista.

Reinterpretação do clássico francês de 1974 do diretor Just Jaeckin, que causou sensação em todo o mundo, a proposta da vencedora do Leão de Ouro em Veneza em 2021 com "O Acontecimento" é anunciada como uma "exploração do prazer em uma era pós-Me Too".

"Estou muito feliz! Esse festival tem algo bastante iconoclasta", afirmou Diwan na terça-feira à AFP sobre sua participação em San Sebastián.

Além desse filme, outros quinze filmes competirão pela Concha de Ouro, entre eles os da diretora chilena Maite Alberdi ("El Lugar de la Otra"), o argentino Diego Lerman ("El hombre que amaba los platos voladores"), a espanhola Icíar Bollaín ("Soy Nevenka"), o greco-francês Costa-Gavras ("Le dernier souffle") e a americana Gia Coppola ("The Last Showgirl"), neta do grande diretor Francis Ford Coppola.

- Depp, diretor -

Na seção oficial, mas fora de competição, Johnny Depp apresentará seu segundo longa-metragem como diretor, "Modi, Three Days os the Wing of Madness", sobre as vicissitudes do pintor italiano Amedeo Modigliani em uma Paris sacudida pela guerra em 1916.

O júri, que decidirá qual longa levará o prêmio máximo do festival na cerimônia de premiação de sábado, 28, será presidido pela diretora basca Jaione Camborda, cujo filme "O Corno" ganhou a Concha de Ouro no ano passado.

Outra estreia esperada em San Sebastián é a de Antón Álvarez, mais conhecido como C. Tangana, músico espanhol que estreia como diretor com "La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés", um documentário que abrirá a seção New Directors.

Vencedor do Leão de Ouro em Veneza no início do mês com seu primeiro filme em inglês "O Quarto ao Lado", Pedro Almodóvar receberá na quinta, 26, o prêmio Donostia por uma carreira bem-sucedida que o levou a ser o diretor espanhol mais reconhecido a nível internacional.

O cineasta de 74 anos tem uma estreita relação com o festival basco, que durante as décadas passadas projetou em suas diferentes seções boa parte de seus quase 30 filmes, como "Carne Trêmula", "Tudo Sobre Minha Mãe", "Fale com Ela", "Má Educação" e "Volver".

O outro Donostia dessa edição irá para a australiana Cate Blanchet, rosto do cartaz oficial do festival, por uma carreira "de mais de três décadas que combina o cinema de autor com filmes dirigidos para o grande público", segundo a organização.

Instaurado em 1968, o prêmio Donostia (o nome de San Sebastián em basco) já foi entregue a figuras do cinema como Gregory Peck, Vittorio Gassman, Bette Davis, Lauren Bacall, Catherine Deneuve, Al Pacino, Mery Streep, Robert de Niro, Ricardo Darín e Juliette Binoche, entre outros.

du/al/zm/dd