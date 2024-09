Um registro civil do Arizona pediu à justiça, nesta terça-feira (17), para decidir se 97.000 moradores do estado vão poder votar nas eleições regionais de novembro, depois de detectar em seu sistema que eles não demonstraram ser cidadãos americanos, como determina a lei local.

O erro administrativo não vai afetar a disputada eleição presidencial entre o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris, mas poderia impactar as votações regionais e locais que serão realizadas juntamente com o pleito de 5 de novembro.

O registro civil do condado de Maricopa, o mais populoso do Arizona, verificou na semana passada que cerca de 97.000 moradores estavam inscritos no colégio eleitoral, após terem apresentado provas de cidadania, o que é obrigatório neste estado do sudeste do país desde 2004.

Segundo as autoridades, isto teria ocorrido de forma não deliberada, devido a uma brecha legal gerada por mudanças no sistema.

Com um colégio de 4,1 milhões de eleitores, o percentual de pessoas afetadas é pequeno, mas a descoberta desta falha e a ação apresentada pelo registro civil na Suprema Corte do Arizona têm o potencial de acirrar os ânimos em um estado que tem sido um terreno fértil para teorias da conspiração sobre as eleições.

"Meu gabinete encontrou uma falha existente no sistema estadual há 20 anos", disse Stephen Richer, encarregado do registro civil. "Estou acionando a justiça para pedir um esclarecimento legal para que possamos agir de forma apropriada", disse o republicano.

Richer esclareceu que estes 97.000 eleitores vão poder votar nas eleições presidenciais.

No Arizona, muitos republicanos, inclusive líderes do partido, ainda negam os resultados das eleições presidenciais de 2020, nas quais o democrata Joe Biden derrotou o republicano Trump por estreita margem de pouco mais de 10.000 votos.

Com a credibilidade do sistema eleitoral em jogo, a ação chega em meio a uma acirrada campanha eleitoral, na qual Trump e outros republicanos afirmam, sem apresentar provas, que alguns eleitores não cumprem com os requisitos para votar.

O Arizona, um dos estados-pêndulo, assim chamados pela possibilidade de, no último momento, se inclinarem por um dos lados, terá um papel decisivo na definição do próximo chefe do Executivo americano.

Richer detalhou que a maioria das pessoas é residente e mora no estado há mais de 20 anos. "A maior categoria está na faixa etária de 45 a 60 anos", disse.

Consultado sobre o tema nas redes sociais, Richer afirmou que "provavelmente 99%" destes eleitores são cidadãos americanos, que simplesmente precisam cumprir com o requisito legal de demonstrá-lo.

"A análise partidária detalhada reflete o estado: pluralidade republicana", acrescentou.

pr/arm/mvv