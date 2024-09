O lateral argentino Gonzalo Montiel, campeão do mundo na Copa de 2022 e que atualmente joga no Sevilla da Espanha, passou por uma perícia psicológica nesta terça-feira (17), ordenada pela justiça em um caso no qual é investigado por abuso sexual.

Montiel, de 27 anos, é acusado por uma ex-namorada que denunciou que o jogador, então no River Plate, e outros homens a estupraram no dia 31 de dezembro de 2019.

A vítima afirma que foi dopada e estuprada na casa dos pais de Montiel em La Matanza, nos arredores de Buenos Aires, durante a comemoração do aniversário do jogador.

Na próxima sexta-feira, Montiel será novamente convocado para passar por exames psicológicos solicitados pela justiça.

A denunciante declarou que depois do incidente recebeu ameaças anônimas de morte, nas quais foi advertida para não envolver Montiel.

A defesa do jogador informou em comunicado que "foram apresentadas provas contundentes ao processo que expõem a inocência de Montiel em relação aos fatos dos quais é acusado".

Por sua vez, Raquel Hermida Leyenda, advogada da denunciante, afirmou que sua cliente "tem imagens soltas" do que aconteceu porque "estava muito dopada naquele dia".

O caso ainda está em fase de investigação e coleta de provas, material que o Ministério Público deve avaliar para decidir se recomendará sua elevação a julgamento.

