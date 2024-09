Três corpos com as mãos amarradas e sinais de violência foram encontrados na noite de segunda-feira dentro de um vagão de trem na cidade mexicana de Guadalajara (oeste), informaram as autoridades nesta terça-feira (17).

A descoberta dos corpos, de dois homens e de uma mulher, ocorreu depois que a polícia municipal foi alertada sobre um estrondo dentro do trem, o que forçou a parada da composição em uma área central de Guadalajara, capital do estado de Jalisco, informou a corporação aos jornalistas.

Agentes, bombeiros e pessoal da Proteção Civil realizaram uma inspeção vagão por vagão, que levou à descoberta dos corpos.

"Foi informado que os corpos da mulher e de um homem foram encontrados sobre a carga que estava em uma gôndola, enquanto o segundo homem estava em outra, da mesma forma; os três estavam envoltos em cobertores, com aparentes marcas de violência", detalhou o Ministério Público de Jalisco em um comunicado.

Além de estarem com as mãos amarradas, os corpos tinham os rostos cobertos e estima-se que já estivessem mortos há várias horas, informou a polícia, que não encontrou pessoas na área que pudessem testemunhar sobre o incidente.

O trem vinha do estado vizinho de Nayarit, acrescentou.

"As vítimas foram levadas ao Serviço Médico Forense (Semefo) da área metropolitana" de Guadalajara, informou o Ministério Público.

A próspera região ocidental do México sofre com a violência causada pelos cartéis Jalisco Nova Geração e de Sinaloa, que estão em constante disputa pelo controle da produção e distribuição de drogas.

Os dois grupos também se dedicam a outros crimes, como roubo e extorsão, o que tem resultado na descoberta constante de corpos em fossas clandestinas e relatos de sequestros e desaparecimentos.

Segundo números oficiais, foram registrados mais de 450.000 assassinatos e cerca de 100.000 desaparecimentos no México desde dezembro de 2006, quando o governo federal lançou uma controversa ofensiva militar contra as drogas.

str/jla/atm/jb/mvv