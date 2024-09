A ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) anunciou que vai deixar a Rússia após 32 anos de atividade, depois que as autoridades de Moscou decidiram retirá-la da lista de organizações estrangeiras autorizadas.

Outras organizações humanitárias e ambientalistas ocidentais, como o Fundo Mundial para a Natureza (WWF) ou o Greenpeace, também foram classificadas como "indesejáveis" desde o início da ofensiva na Ucrânia, o que implicou a proibição de atividades na Rússia.

A organização informou em um comunicado que recebeu, no mês passado, uma carta do Ministério da Justiça da Rússia com a informação de que foi removida do registro de ONGs estrangeiras.

