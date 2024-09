O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, condenou nesta segunda-feira a "violência política" após a suposta tentativa de assassinato do candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump.

"A violência política não tem espaço em nenhuma parte do mundo", afirmou Zelensky na rede social X.

"É algo bom que o suspeito da tentativa de assassinato tenha sido capturado rapidamente", acrescentou, sem mencionar o vínculo do indivíduo com a Ucrânia.

O suspeito foi identificado como uma pessoa que apoia Kiev contra Moscou, segundo a imprensa americana.

Trump foi alvo de uma aparente tentativa de assassinato no domingo na Flórida, informou o FBI, mas estão "são e salvo", segundo a campanha do candidato republicano e as forças de segurança.

O Serviço Secreto confirmou que um ou vários agentes "abriram fogo contra um homem armado" perto dos limites do campo de golfe de Trump em West Palm Beach.

Perto do local em que o suspeito estava, os policiais encontraram um fuzil AK-47 com mira telescópica, duas mochilas e uma câmera GoPro.

O suspeito fugiu em um automóvel, mas uma testemunha ajudou a polícia a identificar o veículo e as autoridades prenderam o motorista.

