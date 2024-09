"Aceitável" para alguns, "incompreensível" para outros. Os chineses reagem de diferentes formas ao fato de que terão que trabalhar pelo menos três anos a mais, após o anúncio oficial do aumento gradual da idade de aposentadoria a partir de 2025.

"Minha primeira reação foi: quando poderei começar a receber minha aposentadoria?", declara à AFP Xinzi, uma jovem de 30 anos de Pequim que trabalha com marketing.

"O que me preocupa é que nós, jovens de hoje, já estamos tão imersos na competição e no estresse que não necessariamente chegaremos à idade de aposentadoria", acrescenta.

As autoridades anunciaram na sexta-feira (13) um aumento gradual da idade legal para a aposentadoria, que será elevada para 63 anos para os homens, em vez dos atuais 60. E para as mulheres, passará de 50 para 55 anos, ou de 55 para 58 anos, dependendo do tipo de atividade.

O aumento será implementado ao longo de 15 anos, a partir de 1º de janeiro de 2025.

Xinzi também está preocupada com o mercado de trabalho na China, onde a taxa de desemprego entre os jovens de 16 a 24 anos era de 17,1% em julho.

De acordo com ela, o aumento da idade para se aposentar pode levar alguns casais a reconsiderarem sua já escassa intenção de ter filhos, que não gostariam de ver crescer em um ambiente onde seria necessário trabalhar ainda mais.

Esse fenômeno seria preocupante, uma vez que a taxa de natalidade na China é extremamente baixa e o país enfrenta um envelhecimento rápido de sua população.

- Debate online -

Um estudante universitário chinês, que se apresenta com o nome de David, explica que se sente "um pouco relutante com a ideia de trabalhar tanto tempo", mas que "pode entender a decisão" das autoridades.

"O Estado provavelmente está pensando no envelhecimento da população" e em como assegurar a sustentabilidade do sistema de aposentadorias, explica este jovem estagiário em uma empresa de relações públicas.

A população chinesa diminuiu em 2023 pelo segundo ano consecutivo, e os responsáveis políticos alertam que, se não forem tomadas medidas, haverá consequências negativas para a economia, bem como para os sistemas de saúde e segurança social.

Entre as mais baixas do mundo, a idade de aposentadoria na China não era elevada há décadas.

Na rede social chinesa Weibo, o tema é um dos mais discutidos.

Alguns se mostram bastante favoráveis ao anúncio das autoridades. "É uma decisão mais moderada do que eu imaginava, ainda é aceitável", escreveu um usuário em um comentário que recebeu mais de 3.000 curtidas.

"As políticas nacionais estão em sintonia com a situação do país", destacou outro.

- "Comemos comida pronta" -

Os censores do Weibo aparentemente eliminaram muitas mensagens, uma prática comum na China, onde discussões sobre medidas políticas costumam ser consideradas sensíveis.

No entanto, isso não impediu que alguns internautas descontentes publicassem suas opiniões.

"Não entendo como puderam achar que essa decisão era boa. Os jovens já estão tão angustiados com o futuro, e agora aumentam a idade de aposentadoria", reclamou um usuário desta rede social.

"Comemos comida pronta, vivemos em apartamentos compartilhados e trabalhamos até tarde. Não fiquem tão deprimidos, pessoal, em 15 anos certamente vão aumentar a idade de aposentadoria de novo", lamentou outro usuário.

Nas ruas de Pequim, um empresário de 21 anos, que se apresenta como Ha Lide, diz que não está surpreso com a decisão, considerada por ele como "inevitável".

"Se o envelhecimento da população é importante (...) então não haverá dinheiro suficiente para o sistema de aposentadorias", observa.

"Então eu simplesmente aceitarei o fato de ter que trabalhar por mais três anos", acrescentou.

