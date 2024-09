O novo treinador dos Estados Unidos, o argentino Mauricio Pochettino, disse nesta sexta-feira (13) que a seleção americana deve lutar pelos títulos mais importantes e deu como exemplo a seleção feminina do país, hegemônica no esporte.

"Acreditamos que podemos trabalhar juntos para vencer, não apenas vencer jogos, mas lutar pelos grandes troféus, estar lá lutando pela Copa do Mundo e pela Copa América, que é o sonho de todos os torcedores", disse Pochettino em sua apresentação como técnico dos EUA.

"Uma das grandes inspirações que devemos ter é a nossa seleção feminina", disse o ex-técnico do Chelsea, Tottenham e Paris Saint-Germain, entre outros.

Ele afirmou que "Emma [Hayes] é uma das melhores treinadoras do mundo, a seleção feminina ganhou tudo e devemos igualar o que elas fizeram".

Pochettino, de 52 anos, é o primeiro técnico latino-americano a comandar a seleção principal dos Estados Unidos.

A seleção americana disputou recentemente dois amistosos durante a data Fifa, em setembro, com derrota para o Canadá e empate contra a Nova Zelândia, o que deixou mais perguntas do que respostas no ar.

"Assistimos aos jogos, mas é difícil avaliar", disse Pochettino. "As circunstâncias são especiais depois da Copa América, a situação não era boa para os jogadores, mas é importante ver o potencial, temos bons jogadores".

O argentino substituiu Gregg Berhalter, após o fracasso dos Estados Unidos na Copa América disputada no país há dois meses.

- Prioridade: Copa de 2026 -

"Precisamos avaliar os jogadores todos os dias, não podemos pensar só em uma competição, o objetivo principal é melhorar e dar uma boa plataforma aos jogadores. A prioridade é chegar nas melhores condições à Copa do Mundo. Por enquanto a meta é melhorar para ter um desempenho ideal o mais rápido possível", disse o treinador.

O ex-zagueiro da seleção argentino disse que o novo cargo lhe agradou, entre outros motivos, porque é um desafio diferente.

"Como equipe, já temos muita experiência como treinadores em diferentes clubes. Este é um desafio que nos tira da nossa zona de conforto, não só para conseguirmos coisas juntos, mas para nos reciclarmos num futebol que para nós sempre foi atrativo visto de longe", disse o técnico.

Os Estados Unidos organizarão a Copa do Mundo de 2026 junto com Canadá e México.

A estreia de Pochettino no comando da seleção dos EUA está marcada para 12 de outubro, quando enfrenta o Panamá em um amistoso. Três dias a equipe vai enfrentar seu eterno rival, o México, em Guadalajara.

