O astro do golfe Tiger Woods disse nesta sexta-feira (13) que foi submetido a uma cirurgia nas costas com o objetivo de aliviar espasmos musculares incômodos que o preocupavam ao longo do ano. O 15 vezes vencedor de Majors disse que espera retomar "as atividades normais da vida, incluindo o golfe".

O americano de 48 anos não joga desde que perdeu a eliminatória do Open Championship em julho.

Woods, que disputou um calendário limitado em 2024 enquanto ainda lidava com lesões sofridas em um acidente de carro em 2021, desistiu do Genesis Invitational, terminou em último lugar entre os que disputaram o 'cut' no Masters e perdeu os do PGA Championship, do US Open e do Aberto da Inglaterra.

"A cirurgia ocorreu sem problemas e tenho esperança de que isso ajude a aliviar os espasmos e as dores nas costas que senti durante a maior parte da temporada de 2024", disse Woods em um post no X.

"Estou ansioso por esta reabilitação e por me preparar para retornar às atividades normais da vida, incluindo o golfe", acrescentou o golfista.

Woods, que venceu o último de seus 15 títulos de Major no Masters de 2019, detalhou que foi submetido a uma "cirurgia de microdescompressão da coluna devido a uma fisgada na região lombar".

