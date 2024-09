SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De acordo com o New York Times, cerca de 406 mil pessoas acessaram o site americano "Vote.gov" através de um link publicado pela cantora Taylor Swift, entre a última terça-feira (10) e quarta-feira (11). Esse índice equivale a mais da metade do total de acessos registrados neste período. A artista declarou seu apoio à candidata americana Kamala Harris após o debate de terça-feira, através de uma publicação em seu Instagram.





Segundo os organizadores do site, o índice de acessos foi muito superior ao da semana anterior, que contabilizou cerca de 30 mil pessoas. Administrado por duas agências federais, a General Services Administration e a Election Assistance Comission, o site não realiza o registro para a votação, mas direciona os usuários para sites de registro de seus respectivos estados. Por conta disso, não é possível calcular quantos dos acessos se converteram em registros de fato.





Outras organizações que oferecem recursos semelhantes também registrarem um aumento em seu tráfego digital a partir da postagem de Swift. Segundo Celina Stewart, chefe executiva da Liga das Mulheres Eleitoras (LWV) e administradora do site "Vote411.org", o número de pessoas utilizando os recursos do site dobrou desde a última terça-feira, especialmente na faixa etária entre os 18 e 24 anos.





"Sempre que uma celebridade usa sua plataforma para incentivar a participação cívica, isso é uma vitória para a democracia", disse Stewart. "Aplaudimos Taylor Swift por encorajar os Swifties e fãs a pesquisar candidatos e questões nesta temporada eleitoral."





Por sua vez, o site "Vote.org" registrou uma quantidade de acessos seis vezes maior que a habitual entre o início do debate presidencial e 00h do dia seguinte, aumento relacionado ao debate em si e à publicação de Swift, feita às 23h.





"O impacto de Taylor Swift no engajamento dos eleitores é inegável", disse Andrea Hailey, a diretora executiva do Vote.org, em um comunicado. "O importante a lembrar é que o trabalho de Taylor serve como um modelo que todos com uma plataforma podem usar para encorajar os americanos a participar do engajamento cívico."





Diante do apoio da cantora à Kamala Harris, a campanha da candidata logo incorporou a imagem da cantora pop de grande sucesso. Além de oferecer braceletes da amizade -símbolo comumente associado à cantora e distribuído entre os seus fãs- em sua página de produtos, os organizadores de campanha estão produzindo publicidades baseadas em Swift.





O Partido Democrata está financiando um outdoor digital em referência a última turnê mundial da artista, "The Eras Tour", que está em andamento desde março de 2023. A propaganda traz uma imagem da vice-presidente junto da mensagem, "We're in our Kamala era!" -estamos na nossa era de Kamala, em tradução livre.





O anúncio deve ser colocado na Times Square, em Nova York, e em alguns espaços de Las Vegas. Ele também inclui um link "IWillVote.com", que oferece aos usuários a possibilidade de receber mais informações pelo registro de seus números de telefone.