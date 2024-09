PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ESPANHA VENEZUELA DIPLOMACIA: Tensão entre Espanha e Venezuela se aproxima de uma crise diplomática

PAPA ÁSIA PACÍFICO: Francisco conclui viagem mais longa de seu pontificado e afasta dúvidas sobre sua saúde

=== ESPANHA VENEZUELA DIPLOMACIA ===

MADRI:

Tensão entre Espanha e Venezuela se aproxima de uma crise diplomática

A relação entre Madri e Caracas estava muito perto da ruptura nesta sexta-feira (13), depois que o governo venezuelano convocou sua embaixadora na capital espanhola para consultas, uma decisão que o Executivo espanhol se limitou a chamar de "soberana" se recusou a comentar.

=== PAPA ÁSIA PACÍFICO ===

A BORDO DO AVIÃO PAPAL:

Francisco conclui viagem mais longa de seu pontificado e afasta dúvidas sobre sua saúde

O papa Francisco concluiu nesta sexta-feira (13) em Singapura uma viagem de 12 dias a quatro países do sudeste da Ásia e da Oceania, a mais longa e distante de seu pontificado, durante a qual afastou dúvidas sobre sua saúde.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Biden e Starmer discutem sobre armas de longo alcance para a Ucrânia

Os líderes do Reino Unido e dos Estados Unidos se reúnem em Washington nesta sexta-feira (13) para decidir se permitem que Kiev dispare mísseis de longo alcance fornecidos pelo Ocidente contra a Rússia, uma opção que aumentou as tensões com Moscou.

-- EUROPA

MOSCOU:

Rússia retira credenciais de seis diplomatas britânicos suspeitos de espionagem

O Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia anunciou nesta sexta-feira (13) a retirada das credenciais de seis diplomatas da embaixada britânica em Moscou suspeitos de espionagem e acusados e acusados de serem uma "ameaça à segurança da Rússia", acusações que Londres descreveu como "totalmente infundadas".

MAZAN:

Raiva e angústia na cidade francesa de Mazan, cenário do caso de estupro Pelicot

"É uma cidade pequena e tranquila, muito bonita. Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer aqui", lamenta Lina Blazy, moradora da cidade medieval de Mazan, cujo nome agora é associado a um dos piores casos de estupro na França.

LONDRES:

Príncipe Harry faz 40 anos, afastado da família real britânica

O príncipe Harry completa 40 anos neste domingo (15), afastado da família real britânica e sem sinais de uma reconciliação próxima.

-- ÁSIA

PEQUIM:

A China aumentará progressivamente a idade legal de aposentadoria, anunciou nesta sexta-feira (13) a agência oficial Xinhua, uma medida sem precedentes em décadas no segundo país mais populoso do mundo, que enfrenta uma grave crise demográfica.

SEUL:

Coreia do Norte mostra pela primeira vez instalações de enriquecimento de urânio

A imprensa oficial da Coreia do Norte publicou nesta sexta-feira (13), pela primeira vez, imagens de uma usina de enriquecimento de urânio durante uma visita do líder deste país com arsenal nuclear, Kim Jong Un.

=== ECONOMIA ===

SEATTLE:

Trabalhadores da Boeing iniciam greve nos EUA após rejeitarem proposta da empresa

Milhares de trabalhadores da Boeing iniciaram, nesta sexta-feira (13), uma greve na região de Seattle, no noroeste dos Estados Unidos, depois de votarem esmagadoramente contra o novo acordo proposto pela gigante da aviação.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Crescem os temores de bloqueio ao financiamento climático dois meses antes da COP29

Uma rodada de negociações sobre como financiar a luta contra a mudança climática terminou nesta sexta-feira (13) em Baku sem progressos reais, dois meses antes da COP29 e com farpas trocadas entre países ricos e pobres, segundo observadores.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

