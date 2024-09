Especialistas da ONU acusaram o Irã, nesta sexta-feira (13), de "intensificar" a repressão contra as mulheres, dois anos após a onda de protestos desencadeada pela morte sob custódia de Mahsa Amini, presa por supostamente violar o código de vestimenta.

Dois anos após o início do movimento "Mulheres, Vida, Liberdade", "o governo iraniano intensifica seus esforços para suprimir os direitos fundamentais das mulheres e meninas, e para esmagar as últimas iniciativas de ativismo feminista", alertou a missão internacional de investigação independente sobre o Irã em um comunicado.

Desde abril, as autoridades estatais "têm reforçado as medidas e políticas repressivas através do chamado Plano 'Noor', encorajando, sancionando e aprovando violações dos direitos humanos contra mulheres e meninas que desafiam o uso obrigatório do hijab", segundo estes investigadores, que não falam em nome da ONU.

O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas encomendou a este grupo a realização de uma investigação, a qual as autoridades iranianas se recusaram a participar, após as grandes manifestações que abalaram o Irã a partir de setembro de 2022, na sequência da morte da jovem curda Mahsa Amini, de 22 anos, presa pela polícia da moralidade por não usar o hijab corretamente.

Dois anos depois, as forças de segurança "intensificam os padrões pré-existentes de violência física", com golpes e tapas, afirmaram os especialistas, citando dezenas de vídeos como exemplo, e aumentam a vigilância, até mesmo com o uso de drones.

apo/vog/ib/mab/eg/yr/aa