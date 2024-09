Homens armados abriram fogo, nesta quinta-feira (12), contra civis no centro do Afeganistão, em um atentado reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI), que afirmou que o ataque foi dirigido contra fiéis do xiismo, uma vertente do islamismo.

"Quinze xiitas morreram e outros seis ficaram feridos em um ataque realizado por soldados do califado no centro do Afeganistão", informou o Amaq, órgão de divulgação do EI.

Um porta-voz do ministério afegão do Interior disse à AFP que "homens armados dispararam e mataram civis" na província de Daikundi.

Uma fonte local, que pediu anonimato, afirmou que o ataque resultou em "14 mortos e quatro feridos".

Este balanço, que até o momento não pôde ser confirmado por uma fonte oficial ou independente, coincide com o reportado pelo veículo de imprensa afegão Tolo News.

sbh-ecl/md/js/eg/jb/mvv