O astro da seleção inglesa, Harry Kane, recebeu o 'Golden Cap', um boné dourado em homenagem ao seu 100º jogo pelos 'Three Lions', nesta terça-feira (10) antes do duelo contra a Finlândia, em Wembley, onde iniciou a sua carreira internacional há quase dez anos.

Na Inglaterra, após a primeira partida internacional, cada jogador recebe um boné vermelho com o escudo da seleção nacional (com seus três leões).

A federação inglesa fez nesta terça-feira uma união entre tradição e inovação, com um chapéu especial para o atual capitão Harry Kane, que se tornou o décimo jogador inglês 'centenário', e o primeiro desde Wayne Rooney, em novembro de 2014.

O camisa 9 do Bayern de Munique, que usou chuteiras douradas para a ocasião, recebeu de Frank Lampard (106 partidas internacionais) uma caixa de vidro com seu boné dentro. Sua esposa e duas de suas filhas, usando camisetas com a inscrição 'Daddy 100' ('Papai 100', em português), estavam ao seu lado.

O maior artilheiro da história da seleção dos 'Três Leões' (66 gols) ainda está longe das 125 partidas do ex-goleiro Peter Shilton, o recorde, mas está perto de Bobby Moore (108) e Bobby Charlton (106), ambos campeões mundiais em 1966, além de David Beckham (115) e Steven Gerrard (114), para citar alguns.

Kane vestiu a camisa da Inglaterra pela primeira vez no dia 27 de março de 2015, contra a Lituânia, em Wembley. Ele começou no banco e 79 segundos após entrar em campo no segundo tempo ele marcou um gol.

Nos nove anos e meio desde então, Kane marcou 66 gols pela Inglaterra, 22 deles de pênalti, tornando-se o maior artilheiro da história do seu país, à frente de Rooney.

Em 100 jogos, ele usou a braçadeira de capitão 73 vezes e foi titular em 87 ocasiões.

