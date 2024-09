A tempestade tropical Francine avança nesta terça-feira (10) em direção à costa do Texas, no sul dos Estados Unidos, e ameaça se tornar um furacão enquanto segue em direção à Louisiana, onde várias localidades estão realizando evacuações preventivas.

"Francine está agora se movendo para o nordeste através do Golfo do México. Espera-se que se torne um furacão ainda nesta tarde ou à noite [terça-feira]", detalhou o Centro Nacional de Furacões (NHC) em seu último relatório, publicado às 15h de Brasília. A tempestade avança lentamente, por enquanto com ventos de 100 km/h.

De acordo com meteorologistas locais, durante seu trajeto, Francine deve causar chuvas em algumas áreas costeiras do Texas, tornando-se depois um furacão de categoria 1 - em uma escala de 5 - com ventos de cerca de 119 km/h, mas sempre sobre o mar. O fenômeno deve então atingir a costa da Louisiana na tarde ou noite de quarta-feira.

O NHC emitiu alertas de furacão para as costas da Louisiana e de marés ciclônicas para algumas localidades vizinhas no Texas e partes do Mississippi e Alabama.

Jurisdições costeiras conhecidas como paróquias (condados), no sudeste da Louisiana, iniciaram evacuações obrigatórias preventivas e ativaram abrigos. O governador da Louisiana, Jeff Landry, também anunciou nesta terça-feira em coletiva de imprensa a instalação de abrigos de apoio em cidades próximas.

Enquanto isso, a prefeita de Nova Orleans, LaToya Cantrell, cuja cidade está próxima do trajeto afetado, pediu "a todos os moradores e a todos os nossos visitantes que tomem precauções e se preparem para chuvas intensas, rajadas de vento e atividade isolada de tornados".

Parte da área que será afetada por Francine sofreu o impacto dos devastadores furacões Katrina (2005) e Ida (2021). Francine é o sexto fenômeno da temporada de furacões de 2024 no Atlântico, que vai de junho a novembro.

Antes, em agosto, o furacão Ernesto causou chuvas e apagões em Porto Rico. Anteriormente, já haviam circulado Debby, Chris, Beryl e Alberto.

Segundo a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), a temporada de furacões deste ano no Atlântico se apresenta agitada devido à elevada temperatura do oceano, que aumenta a intensidade desses fenômenos. São aguardadas 25 tempestades, das quais 13 seriam furacões.

