A Aston Martin anunciou nesta terça-feira (10) a contratação do engenheiro britânico Adrian Newey, responsável pelas conquistas da Red Bull nas últimas duas décadas, que será projetista da equipe a partir de 2025.

"Acho que precisava de um novo desafio", declarou Newey em entrevista coletiva em Londres. O engenheiro de 65 anos estava na Red Bull desde 2006, quando a escuderia foi criada.

"Fiquei impressionado com a paixão e o compromisso em todas as coisas que ele faz", disse Newey sobre o dono da Aston Martin, o magnata canadense Lawrence Stroll, fator que o convenceu a assinar com a equipe.

Na Aston Martin, Newey vai trabalhar com dois pilotos de perfis distintos, o veterano espanhol Fernando Alonso, bicampeão do mundo em 2005 e 2006, e o filho do chefe, Lance Stroll (26 anos).

No início de maio, a Red Bull anunciou que que o renomado engenheiro, considerado um dos melhores da história da F1, não continuaria na equipe em 2025, sem confirmar os motivos de sua saída.

Newey foi a figura que esteve por trás da construção dos carros que ganharam seis títulos do campeonato de construtores (2010-2013, 2022 e 2023) e sete de pilotos, com o alemão Sebastian Vettel (de 2010 a 2013) e atualmente com o holandês Max Verstappen (atual tricampeão do mundo).

Antes, Newey trabalhou para outras equipes como Williams e McLaren.

O anúncio da saída da Red Bull deu início a semanas de conjecturas e especulações em torno de seu futuro, que foi vinculado a outras escuderias como Ferrari e Williams, antes de sua contratação pela Aston Martin ser confirmada.

jw/mcd/avl/zm/cb/fp