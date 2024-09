A operadora da usina nuclear de Fukushima iniciou nesta terça-feira (10) um teste para remover uma pequena quantidade de resíduos radioativos da central japonesa, devastada por um terremoto seguido de tsunami em 2011.

A "operação piloto de extração", adiada no mês passado devido a problemas técnicos, vai se prolongar por duas semanas, informou a Tokyo Electric Power Company (Tepco). A pequena amostra que puder ser extraída ajudará a entender a situação dentro dos reatores danificados, um passo-chave para o desmantelamento da central de Fukushima Daiichi, atingida em 2011 por um tsunami, em um dos piores acidentes nucleares da História.

A usina abriga cerca de 880 toneladas de material radioativo, cuja remoção é o principal desafio do projeto de desmantelamento da central, que vai durar décadas.

Três dos seis reatores de Fukushima estavam em funcionamento quando ocorreu o tsunami, que destruiu seus sistemas de refrigeração e gerou resíduos tão radioativos que a Tepco precisou desenvolver robôs especiais para operar nessas condições.

Há quase um ano, a operadora começou a despejar no Oceano Pacífico a água acumulada no interior da usina, após um tratamento para eliminar quase todas as substâncias radioativas. A medida causou uma disputa diplomática com a China e Rússia, que proibiram a importação de produtos marinhos do Japão.

Tóquio afirma que a descarga é segura, e tem o respaldo da agência de energia atômica da ONU.

