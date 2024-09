Dezenas de policiais norte-americanos vasculhavam nesta segunda-feira (9), com drones e helicópteros, as densas florestas de Kentucky em busca de um homem "armado e perigoso" que no sábado atirou contra vários veículos e feriu cinco pessoas.

Em uma cena digna do filme "Rambo", os agentes realizavam a busca em uma região descrita como "uma selva", com penhascos, cavernas e rios, e precisaram usar "facões", segundo as autoridades.

Joseph Couch, um ex-soldado de 32 anos, atropelou e atirou contra 12 veículos que trafegavam pela rodovia I-75, nesta área rural e montanhosa do centro-leste dos Estados Unidos. Cinco pessoas ficaram feridas.

Antes de cometer o ato, Couch enviou uma mensagem de texto a outra pessoa dizendo que iria tentar "matar um monte de gente" e que depois se suicidaria, de acordo com um documento judicial citado pela mídia local.

As autoridades fecharam as escolas da região e pediram aos residentes que permanecessem em alerta. Também oferecem uma recompensa de US$ 5 mil (R$ 28 mil) por qualquer informação que leve ao paradeiro do fugitivo.

Couch adquiriu legalmente a arma usada no ataque, um rifle de assalto AR-15, e tinha 1.000 cartuchos de munição.

