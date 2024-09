James Earl Jones, o ator cuja famosa voz grave deu vida ao vilão Darth Vader em "Star Wars", morreu aos 93 anos, disseram seus representantes nesta segunda-feira (9).

Jones, que também dublou o rei Mufasa na animação "O Rei Leão" da Disney, teve ao longo de seis décadas uma carreira prolífica e variada.

Ganhou três prêmios Tony, incluindo um por sua trajetória, dois Emmy e um Grammy, além de um Oscar honorário.

Em 1971, tornou-se o segundo afro-americano a ser indicado ao prêmio da Academia de melhor ator, depois de Sidney Poitier.

Esses prêmios foram conquistados com muito esforço por Jones, nascido em um Mississippi segregado em 17 de janeiro de 1931, que teve que superar uma gagueira tão severa que mal conseguia falar quando criança.

Recitar sua própria poesia o ajudou a recuperar a cadência da fala, um feito que, muito mais tarde, deixaria sua marca na cultura pop mundial com Vader, o personagem de capa longa, capacete militar e máscara de gás pretos.

"Ele criou, com muito pouco diálogo, um dos melhores vilões que já existiram", disse George Lucas, criador da saga "Star Wars", durante uma cerimônia em homenagem a Jones em 2015, em Nova York.

- “Voz mais sombria” -

Seu primeiro papel no cinema foi em "Dr. Fantástico", de Stanley Kubrick, onde interpretou o tenente Zogg a bordo de um bombardeiro B-52.

Os temas militares se repetiriam com frequência em sua filmografia, como na pele do almirante Greer nos filmes de "Jack Ryan" ("A Caçada ao Outubro Vermelho", "Jogos Patrióticos", "Perigo Real e Imediato") e do sargento-mor em "Jardins de Pedra", de Francis Ford Coppola.

No entanto, seu papel mais emblemático não levaria sua imagem para as telas.

George Lucas o escolheu porque "queria uma voz mais sombria" para o personagem que se tornaria o vilão mais famoso da história do cinema, relembra Jones.

"Então, ele contratou um cara que nasceu no Mississippi, cresceu em Michigan, gaguejava, e essa voz sou eu", contou ele em uma entrevista concedida ao American Film Institute em 2009.

Inicialmente, o ator não quis que seu nome aparecesse nos créditos dos primeiros filmes da saga, por considerar que seu trabalho era mais próximo ao de efeitos especiais, e preferiu que o reconhecimento fosse dado ao ator por trás da máscara, David Prowse, segundo a revista especializada Far Out.

Mas foi Jones, com sua frase icônica "Eu sou seu pai", ao se revelar em "Episódio V: O Império Contra-Ataca" para Luke Skywalker, interpretado por Mark Hamill, quem entregou uma das falas mais memoráveis da história do cinema.

Hamill usou as redes sociais nesta segunda-feira para lamentar a morte de Jones, escrevendo simplesmente: "#Rip dad" (Descanse em paz, pai) com um emoji de coração partido.

