Ao menos nove migrantes morreram no naufrágio de uma embarcação ao largo da costa senegalesa, informou nesta segunda-feira (9) a Marinha deste país do oeste da África.

A embarcação "envolvida na imigração irregular" afundou no domingo ao largo da costa de Mbour, no oeste, informou a Marinha, acrescentando que iniciou as buscas com três barcos e o apoio de um avião espanhol de vigilância marítima.

"Nove corpos sem vida foram descobertos e três pessoas que sobreviveram foram resgatadas. Um número desconhecido de pessoas foi resgatado por pescadores locais", disse ele, sem especificar o número de desaparecidos.

A busca continua na costa, confirmaram jornalistas da AFP. Várias pessoas indicaram que a embarcação transportava dezenas de migrantes, afirmação que a AFP não conseguiu verificar.

O Senegal é um dos principais pontos de partida para milhares de africanos que percorrem a perigosa rota atlântica e tentam chegar à Europa, muitos deles através do arquipélago espanhol das Ilhas Canárias.

