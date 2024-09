O movimento islamista Hezbollah anunciou neste domingo (8, noite de sábado no Brasil) o lançamento de uma salva de foguetes contra uma cidade do norte de Israel em resposta a um ataque que, segundo o Ministério da Saúde libanês, matou três socorristas no sul do país.

"Em resposta aos ataques do inimigo (...) e em particular ao ataque" que matou três membros dos serviços de emergência em Frun, os combatentes do Hezbollah "bombardearam Kiryat Shmona com uma salva de foguetes", declarou o grupo alinhado a Teerã em um comunicado.

O Ministério da Saúde do Líbano havia informado no sábado que três socorristas morreram e outros dois ficaram feridos em um bombardeio israelense contra uma equipe de defesa civil que estava apagando incêndios no sul do Líbano.

A equipe estava "apagando incêndios causados pelos recentes bombardeios israelenses na cidade de Frun", acrescentou o ministério, que condenou "este flagrante ataque israelense que teve como alvo uma equipe de um organismo oficial do Estado libanês".

Os confrontos de artilharia entre Israel e o movimento islamista libanês Hezbollah são quase diários desde o início da guerra entre Israel e o grupo palestino Hamas em Gaza, em 7 de outubro do ano passado.

A violência transfronteiriça causou a morte de pelo menos 614 pessoas no Líbano, a maioria combatentes, mas também pelo menos 138 civis, de acordo com um levantamento da AFP.

Do lado israelense, incluindo as vítimas na área anexada das Colinas de Golã, as autoridades registraram a morte de pelo menos 24 soldados e 26 civis.

