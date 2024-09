A atriz Nicole Kidman ganhou a Copa Volpi de melhor atuação feminina na 81ª edição do Festival de Veneza, neste sábado (7), por “Babygirl”, mas não pôde receber o prêmio depois de anunciar em uma mensagem que sua mãe havia acabado de morrer.

“Ao chegar em Veneza, soube da morte de minha mãe, Janelle Kidman. Estou chocada e preciso me juntar à minha família. Este prêmio é para ela”, leu, emocionada, a diretora do filme, Halina Reijn.

“Babygirl” contém cenas sexualmente explícitas de Kidman, de 57 anos, com o jovem ator Harris Dickinson, de 28.

“Tem sido libertador”, disse a estrela aos repórteres quando a obra foi exibida.

“Babygirl” é ”um filme sobre o olhar feminino, mas isso não significa que não fale também sobre masculinidade. Ele fala sobre feminilidade, masculinidade, poder, controle... mas também sobre crise existencial”, explicou a diretora.

Kidman, que já atuou em filmes com carga erótica no passado, como “De Olhos Bem Fechados”, do falecido Stanley Kubrick, ficou entusiasmada com o projeto.

“Eu sabia que ela (a diretora) não iria abusar de mim”, explicou.

