Os brasileiros Murilo Hauser e Heitor Lorega ganharam neste sábado (7), no Festival de Cinema de Veneza, o prêmio de melhor roteiro por "Ainda Estou Aqui", do diretor Walter Salles, que conta a história de uma desaparecimento em 1971, durante a ditadura militar.

O filme narra o sequestro e a desaparecimento do engenheiro e político Rubens Paiva, com roteiro adaptado do livro de mesmo nome escrito pelo filho da vítima, Marcelo Rubens Paiva.

jz/jm/ic