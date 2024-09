O Philadelphia Eagles venceu por 34-29 o Green Bay Packers em um duelo de alta pontuação nesta sexta-feira (6), em São Paulo, no primeiro jogo da temporada regular da liga de futebol americano dos Estados Unidos (NFL) disputado no Brasil.

O running back Saquon Barkley comandou a vitória dos Eagles no segundo jogo da semana de abertura da NFL ao anotar três touchdowns e correr 109 jardas na fria noite paulistana.

O público brasileiro, o segundo maior mercado internacional da NFL, atrás apenas do México, lotou a Neo Química Arena, casa do Corinthians, para assistir à partida.

O jogo no Brasil, que teve os Eagles como mandantes, faz parte da estratégia de expansão de mercado da liga de futebol americano, através da qual o esporte chegará novamente a Londres em outubro.

Em novembro, a NFL vai a Munique (Alemanha) e em 2025 desembarcará pela primeira vez em Madri, no emblemático estádio Santiago Bernabéu.

- Toque brasileiro -

Embora tenha mantido o espírito e a atmosfera de qualquer jogo nos Estados Unidos, a NFL permitiu algumas músicas brasileiras em sua primeira vez no país.

Uma bateria integrada por membros da Gaviões da Fiel embalou a entrada das equipes em campo, um ato que apresentou ao público americano a energia das torcidas do Brasil.

A emoção antes do pontapé inicial, no entanto, ficou por conta da aparição no gramado de quatro convidadas inesperadas: a skatista Rayssa Leal, a judoca Beatriz Souza, a jogadora de vôlei de praia Duda e a ginasta Rebeca Andrade, que foram ovacionadas no início do jogo.

Os Packers foram os primeiros a pontuar, com um chute de 31 jardas do kicker Brayden Narveson, que aproveitou a interceptação do Xavier McKinney a um passe do quarterback dos Eagles, Jalen Hurts.

Hurts apareceu para reviver os temores da temporada passada, na qual perdeu 20 bolas, o quarto maior número da NFL, ao permitir outra recuperação na série seguinte, terminada com outra anotação de Narveson, a 23 jardas.

- Hurts, de menos a mais -

Mas o quarterback dos Eagles se recuperou com dois passes para touchdown, de 18 e 11 jardas, para Barkley. O astro Nick Sirianni, recém-contratado junto ao New York Giants, virou o jogo (14-12) cinco minutos e meio antes do intervalo.

O quarterback dos Packers, Jordan Love, segundo melhor passador na temporada passada, apareceu fazendo um passe para touchdown de 70 jardas para o wide receiver Jayden Reed, devolvendo a vantagem para Green Bay (14-19).

O intervalo do jogo teve um show da cantora Annita, que subiu no palco acompanhada por um grupo de bailarinos, mas a coreografia e os problemas no som em sua breve e aguardada apresentação não empolgaram o público.

No começo do terceiro quarto, Hurts construiu um touchdown com um passe de 67 jardas completado pelo wide receiver A.J. Brown, dando novamente a liderança aos Eagles, que ampliaram a vantagem definitivamente na terceira tentativa de Barkley em uma corrida de duas jardas e um field goal de Jake Elliot com menos de 30 segundos para o fim da partida.

raa/cl/cb