O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, pediu nesta quinta-feira a Israel e ao movimento islamita palestino Hamas um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

“Realmente depende de ambas as partes um acordo sobre as questões pendentes”, disse Blinken, durante entrevista coletiva no Haiti. “Se conseguirmos um cessar-fogo, poderemos avançar para a normalização” entre Israel e a Arábia Saudita antes do fim do mandato do presidente Joe Biden, em janeiro de 2025, acrescentou.

