O zagueiro Éder Militão sofreu uma "pequena" lesão muscular na coxa direita e foi cortado da Seleção Brasileira nesta quinta-feira (5), véspera do jogo contra o Equador pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Militão se queixou de uma "dor muscular" depois do treino de quarta-feira (4), em Curitiba, onde o Brasil vai enfrentar a seleção equatoriana, informou a CBF em comunicado.

O zagueiro foi submetido a um "exame clínico e ressonância magnética" e teve a lesão constatada nesta quinta-feira, acrescentou a entidade, que ainda não informou se outro jogador será convocado.

Militão, cotado para ser titular no jogo contra o Equador, deverá ser substituído por Gabriel Magalhães, que formará a dupla de zaga com Marquinhos.

A lesão de Éder Militão é a segunda no elenco reunido pelo técnico Dorival Júnior para esta rodada dupla das Eliminatórias. Na quarta-feira, o atacante Pedro, do Flamengo, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e deverá ficar afastado por vários meses.

Antes de se concentrar para as Eliminatórias, a Seleção já havia perdido por problemas físicos o lateral Yan Couto (Borussia Dortmund) e o atacante Savinho (Manchester City).

Depois de enfrentar o Equador na sexta-feira (22h00, no horário de Brasília), o Brasil, sexto colocado com 7 pontos em seis jogos, visita o Paraguai em Assunção.

raa/app/gfe/cb/am