A liga de futebol americano dos Estados Unidos (NFL) dará um novo passo em sua estratégia de expansão com a realização de seu primeiro jogo de temporada regular no Brasil.

Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, duas franquias icônicas, vão se enfrentar a partir das 21h15 (horário de Brasília) nesta sexta-feira (6), na Neo Química Arena, casa do Corinthians, em São Paulo.

O jogo, que também será o primeiro da NFL na América do Sul, terá como objetivo emular um ambiente similar ao do Super Bowl para conquistar o mercado brasileiro, o terceiro maior da liga depois de Estados Unidos e México, segundo os organizadores.

O duelo entre Eagles e Packers, para o qual é aguardada a presença de 46 mil espectadores, vários deles vindos dos Estados Unidos, terá uma apresentação da cantora Anitta no intervalo.

"Vimos a paixão, a demanda e estamos ansiosos para viver o jogo de sexta-feira", disse a jornalistas Peter O'Reilly, vice-presidente- executivo de Negócios de Clube e Eventos internacionais da NFL.

- Mercado sedutor -

Segundo um estudo encomendado pela NFL, o Brasil tem 38 milhões de fãs de futebol americano. Em 2015, eram apenas três milhões os aficionados por este esporte difícil de compreender para muitos no país.

O crescimento vertiginoso permitiu que São Paulo se juntasse a um seleto grupo de cidades (Londres, Minique, Frankfurt, Cidade do México e Toronto) que já receberam um jogo da liga de futebol americano fora dos Estados Unidos. Ano que vem será a vez de Madri.

"Depois do jogo vamos avaliar as oportunidades no futuro para que possamos ter mais jogos no Brasil", disse O'Reilly, que anunciou a abertura de um escritório da NFL no país.

Amantes dos esportes, com o futebol como paixão nacional, os brasileiros consomem bastante a cultura americana. A NBA, por exemplo, tem no país seu segundo maior mercado internacional, atrás apenas da China.

Mas no caso do futebol americano, um fator que colaborou com a popularidade do esporte no país foi o casamento da modelo Gisele Bündchen com o lendário ex-quarterback Tom Brady.

- Preocupações de segurança -

O Estádio do Corinthians, palco da abertura da Copa do Mundo de 2014, passou por diversos ajustes para receber o duelo entre Eagles e Packers, que competem na Conferência Nacional (NFC), uma das duas que compõem a NFL.

O evento vai coincidir com o horário do jogo da Seleção Brasileira contra o Equador pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, que será disputado em Curitiba.

A emoção que a chegada das equipes americanas despertou não foi a mesma de alguns jogadores, que temem por sua segurança.

O wide receiver AJ Brown e o cornerback Darius Slay, do Philadelphia Eagles, afirmaram que a franquia os orientou a não deixar os hotéis. Embora tenha se desculpado depois, Slay chegou a dizer que não queria vir ao Brasil.

"Não chegamos para conhecer a cidade, não estamos de férias. Queremos vencer", ressaltou Brown.

Em termos meramente esportivos, o técnico dos Eagles, Nick Sirianni, vai querer provar o valor do astro da equipe, o running back Saquon Barkley, e superar as aposentadorias do center Jason Kelce e do defensive tackle Fletcher Cox.

Já o treinador do Green Bay Packers, Matt LaFleur, vai liderar um elenco muito jovem, cujo destaque é o quarterback Jordan Love.

O jogo entre as franquias que somam cinco títulos do Super Bowl (quatro dos Packers e um dos Eagles) será o segundo da semana de abertura da temporada regular da NFL.

O Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, atual bicampeão, recebe nesta quinta-feira (5) o Baltimor Ravens.

