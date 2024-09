Um pacote enviado ao presidente da principal associação de proprietários rurais da Argentina explodiu, provocando "pequenos destroços" e causou ferimentos leves em uma pessoa, informaram as autoridades nesta quinta-feira (5).

O pacote, que estava dirigindo ao presidente da Sociedade Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, continha um artefato explosivo que causou um estrondo, fumaça e destroços na antessala de seu escritório, disse o ministro de Segurança de Buenos Aires, Waldo Wolff, à imprensa.

"Quando sua secretária o abriu, houve uma explosão característica de um artefato que provoca estrondo e (causou) alguns pequenos destroços em sua mesa de escritório, computador, monitor", detalhou Wolff.

A detonação ocorreu em frente ao escritório de Pino, que estava em seu gabinete no bairro de Palermo, centro de Buenos Aires.

A secretária sofreu um ferimento na mão e outras três pessoas inalaram fumaça provocada pela detonação. Os quatro foram levados para um centro de saúde da cidade. "Estão todos bem", disse Wolff.

Na correspondência também havia um segundo envelope endereçado ao vice-presidente da SRA, Marcos Pereda, que foi isolado pela divisão antibombas da polícia e detonado, embora Wolff tenha dito que puderam reconhecer que "não se tratava de um elemento explosivo".

A Associação Empresária Argentina (AEA) expressou seu "total repúdio ao atentado" e exigiu que estas ações sejam "condenadas com toda a firmeza".

As investigações estão a cargo da Polícia da Cidade com suas divisões antibomba e terrorismo, e do juiz Daniel Rafecas.

