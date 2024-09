O chefe de governo alemão, Olaf Scholz, e o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se reunirão em Frankfurt na sexta-feira (6), indicou um porta-voz do governo da Alemanha à AFP.

O encontro ocorrerá no mesmo dia de uma reunião do grupo de contato dos aliados da Ucrânia em Ramstein, uma base aérea dos Estados Unidos perto de Frankfurt, onde ministros da Defesa e comandantes militares discutirão o apoio a este país em guerra.

O porta-voz não forneceu mais detalhes sobre a agenda de Zelensky.

Segundo uma informação no jornal Der Spiegel — não confirmada oficialmente —, o presidente ucraniano também estará presente no encontro em Ramstein com o objetivo de pedir mais armas para enfrentar a invasão russa.

Desde o início da guerra, há dois anos e meio, os ministros da Defesa se reúnem regularmente nesta cidade alemã para debater com autoridades militares sobre os esforços comuns para equipar a Ucrânia da melhor forma possível.

