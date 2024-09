A atacante americana Alex Morgan, duas vezes campeã do mundo e campeã olímpica pela seleção de futebol feminino dos Estados Unidos, anunciou sua aposentadoria nesta quinta-feira (5), aos 35 anos.

"Vou direto ao ponto: estou me aposentando", disse Morgan no início de um vídeo de quatro minutos publicado em sua conta no Instagram, no qual também anunciou que está grávida do segundo filho.

"Tenho tanta clareza sobre esta decisão e estou feliz por finalmente poder falar sobre", afirmou.

"A decisão não foi fácil (...) O futebol foi parte de mim por 30 anos", lembrou a jogadora. "Mas no início de 2024 entendi que esta era minha última temporada jogando futebol profissional".

Alex Morgan foi uma das grandes referências da seleção dos Estados Unidos que conquistou as Copas do Mundo de 2015 e 2019 e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres-2012.

Seu jogo de despedida será no próximo domingo, quando o San Diego Wave, sua equipe, enfrenta o North Carolina FC.

