A polícia da Alemanha matou nesta quinta-feira um homem que abriu fogo em Munique, perto do consulado geral de Israel e de um centro de documentação sobre o nazismo, anunciaram as autoridades locais.

O homem "atirou várias vezes", antes de ser morto pelas forças de segurança, informou o ministro do Interior do estado da Baviera, Joachim Hermann.

Ele disse que o ato "pode" estar vinculado à proximidade do consulado e do centro sobre o nazismo. O incidente aconteceu no dia do aniversário do massacre de atletas israelenses após um sequestro de reféns em 5 de setembro de 1972 durante os Jogos Olímpicos de Munique.

