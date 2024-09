O Ministério da Segurança do Estado da China alertou nesta quarta-feira (4) os estudantes com acesso a informações sensíveis que devem ter cautela com "homens bonitos" ou "mulheres bonitas" que poderiam persuadi-los a espionar para potências estrangeiras.

O ministério afirmou que espiões estrangeiros trabalham para fazer com que cidadãos chineses traiam o seu país, recorrendo inclusive a estratégias mórbidas e incomuns.

Também alertou que os espiões estrangeiros "têm vários disfarces e podem até mudar de gênero".

Nesta quarta-feira, o governo acusou as agências estrangeiras de inteligência de utilizarem "armadilhas românticas" para atrair estudantes chineses.

O ministério afirma que espiões estrangeiros usam anúncios de emprego e até aplicativos de encontros para "atrair e coagir" estudantes, em particular aqueles com acesso a "dados sensíveis de pesquisa científica", para que entreguem informações confidenciais.

"Podem até se disfarçar de 'homens bonitos' ou 'mulheres bonitas'... para atrair estudantes jovens para 'armadilhas românticas'", alertou.

O ministério não citou os países que poderiam estar por trás dos supostos planos.

Em junho, o ministério acusou a agência de inteligência britânica MI6 de recrutar um casal que trabalhava no governo para espionar a favor de Londres.

Durante a presidência de Xi Jinping, o governante chinês mais poderoso e autoritário em décadas, Pequim intensificou as advertências de que as potências estrangeiras tentam frear o progresso do país.

bur-sam/oho/dhw/mas/zm/fp