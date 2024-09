O ex-primeiro-ministro francês Edouard Philippe anunciou oficialmente nesta terça-feira (3) a candidatura para concorrer às eleições presidenciais de 2027, em uma entrevista concedida ao jornal Le Point.

"Serei candidato para as próximas eleições presidenciais (...) Estou me preparando para propor coisas aos franceses. O que proponho será maciço. Os franceses decidirão", afirmou o chefe do partido Horizontes, que foi primeiro-ministro de Emmanuel Macron, atual presidente da República, entre 2017 e 2020.

Philippe, que também é prefeito da cidade de Le Havre, no noroeste da França, mantém a popularidade alta nas pesquisas, mas ainda não tinha anunciado a candidatura.

A França continua à espera de um novo governo desde julho, após eleições legislativas que deixaram a Assembleia Nacional sem uma maioria clara. Desde então, o presidente Macron tenta superar o bloqueio político e nomear um primeiro-ministro.

