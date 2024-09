Depois de mais uma vez perder o primeiro set, o tenista alemão Alexander Zverev teve que reagir para vencer o americano Brando Nakashima neste domingo (1º) e se classificar para as quartas de final do US Open.

Zverev, número 4 no ranking da ATP, fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-1, 6-2 e 6-2 na quadra Louis Armstrong de Flushing Meadows.

Com a eliminação de Novak Djokovic na terceira rodada, Zverev tem uma enorme oportunidade de avançar em seu lado da chave até a final do dia 8 de setembro para tentar conquistar seu tão esperado primeiro título de Grand Slam.

O alemão, que foi vice-campeão do US Open em 2020, vai enfrentar nas quartas de final o americano Taylor Fritz, número 12 do mundo, que o derrotou em um duelo eletrizante nas oitavas de final de Wimbledon este ano.

"Foi um grande jogo e ele fez um grande torneio. Espero uma batalha muito dura sempre que jogo contra Taylor", disse Zverev.

Contra Nakashima, o alemão foi novamente de menos a mais, como em seu duelo pela terceira rodada contra o argentino Tomás Etcheverry, quando também perdeu o primeiro set em um jogo que durou mais de três horas e meia.

Zverev manteve sangue frio diante da pressão do público, que torcia pelo tenista da casa, e quebrou o serviço de Nakashima no início do segundo set, ganhando moral para se recompor na partida e explorar seu temido saque, já que não sofreu mais nenhuma quebra pelo resto da partida.

"Fui extremamente defensivo no início do jogo e Nakashima fez um grande set. Eu sabia que tinha que melhorar e ser mais agressivo. Fui bem e estou feliz por voltar às quartas", comemorou o tenista alemão, que chega a esta fase do torneio pela quarta vez consecutiva.

