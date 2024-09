O Paris Saint-Germain venceu o Lille por 3 a 1 neste domingo (1º) e se isolou na liderança do Campeonato Francês, como único time com três vitórias após três rodadas.

Os gols do PSG foram marcados pelo português Vitinha (33') e pelos franceses Bradley Barcola (36') e Randal Kolo Muani (90'+2). O Lille, sexto colocado com seis pontos, diminuiu com o atacante kosovar Edon Zhegrova (78').

Com esta terceira vitória, o time parisiense chega a nove pontos e fica com dois de vantagem sobre Olympique de Marselha, Nantes, Lens e Monaco.

Monaco e Lens empataram mais cedo no estádio Louis II em 1 a 1. Em um campo longe de estar em perfeitas condições, o time do Principado abriu o placar com o suíço Denis Zakaria (84') marcando de cabeça após cobrança de escanteio, mas nos acréscimos o Lens, que antes teve um gol anulado pelo VAR, chegou ao empate em cobrança de pênalti do polonês Przemyslaw Frankowski (90'+4).

Em outro jogo deste domingo, o Le Javre conseguiu uma segunda vitória consecutiva ao bater o Auxerre por 3 a 1.

Por sua vez, o Nice ganhou fôlego e venceu seu primeiro jogo no campeonato, ao golear o Angers fora de casa por 4 a 1, com dois gols de Evann Guessand.

E o Rennes, que sofreu sua segunda derrota seguida ao ser batido pelo Reims por 2 a 1, começa a mostrar sintomas preocupantes.

-- Resultados da 3ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sexta-feira:

Lyon - Strasbourg 4 - 3

- Sábado:

Brest - Saint-Etienne 4 - 0

Montpellier - Nantes 1 - 3

Toulouse - Olympique de Marselha 1 - 3

- Domingo:

Monaco - Lens 1 - 1

Angers - Nice 1 - 4

Le Havre - Auxerre 3 - 1

Reims - Rennes 2 - 1

Lille - PSG 1 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 9 3 3 0 0 13 2 11

2. Olympique de Marselha 7 3 2 1 0 10 4 6

3. Nantes 7 3 2 1 0 5 1 4

4. Monaco 7 3 2 1 0 4 1 3

. Lens 7 3 2 1 0 4 1 3

6. Lille 6 3 2 0 1 5 3 2

7. Le Havre 6 3 2 0 1 6 5 1

8. Nice 4 3 1 1 1 6 4 2

9. Strasbourg 4 3 1 1 1 7 6 1

10. Reims 4 3 1 1 1 4 5 -1

11. Rennes 3 3 1 0 2 5 5 0

12. Brest 3 3 1 0 2 5 7 -2

13. Auxerre 3 3 1 0 2 3 6 -3

14. Lyon 3 3 1 0 2 4 8 -4

15. Toulouse 2 3 0 2 1 2 4 -2

16. Montpellier 1 3 0 1 2 2 10 -8

17. Angers 0 3 0 0 3 1 7 -6

18. Saint-Etienne 0 3 0 0 3 0 7 -7

