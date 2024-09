A tenista brasileira Bia Haddad, atualmente número 21 no ranking da WTA, se classificou para as oitavas de final do US Open pela primeira vez na carreira, ao derrotar a russa Anna Kalinskaya (N.15).

Bia fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1, em uma hora e 20 minutos na quadra Louis Armstrong, em Nova York.

O começo do duelo foi favorável a Kalinskaya, que quebrou o serviço da brasileira para abrir 2-0 no primeiro set.

No game seguinte, quando a russa buscava mais um break point, Bia fez uma devolução que a russa não foi buscar por considerar que a bola havia quicado duas vezes, o que daria o ponto a seu favor.

A juíza de cadeira, Miriam Bley, deu o ponto para a brasileira. As imagens da jogada foram revisadas e a decisão da arbitragem foi mantida, apesar das reclamações de Kalinskaya, em uma situação muito parecida com o polêmico lance em um jogo entre Felix Auger-Aliassime e Jack Draper há duas semanas, no Masters 1000 de Cincinnati.

Naquela ocasião, sem a possibilidade de revisão por vídeo, o juiz de cadeira concedeu a Draper um ponto duvidoso que lhe deu a vitória.

O jogo virou completamente a partir desse momento, e Kalinskaya só venceu dois dos 14 games seguintes.

"Não fiquei feliz com como comecei o jogo, mas é tênis. Depois mudei minha mentalidade e estou feliz com o meu trabalho", disse Bia após a vitória.

A brasileira, única latino-americana que segue viva na chave de simples do US Open, vai enfrentar nas oitavas de final a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo.

