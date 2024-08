O Chelsea anunciou a contratação do atacante inglês Jadon Sancho neste sábado (31), depois de chegar a um acordo com o Manchester United por um empréstimo inicial do jogador, com uma opção de compra obrigatória ao final da temporada.

Os 'Blues' fecharam o negócio por Sancho nas últimas horas antes do fechamento da janela de transferências, na sexta-feira.

O clube londrino pagará 29 milhões de euros (R$ 181 milhões na cotação atual) para contar com o jogador de 24 anos.

O United desembolsou 86 milhões de euros (R$ 537 milhões) para tirar Sancho do Borussia Dortmund em 2021.

O atacante não entra em um jogo do Campeonato Inglês pelos 'Red Devils' há pouco menos de um ano, desde que publicou nas redes sociais que havia se tornado um "bode expiatório" pelas más atuações da equipe.

Sancho foi emprestado na segunda metade da temporada passada ao Dortmund, onde brilhou e ajudou o time alemão a chegar à final da Liga dos Campeões.

Pelo United, marcou 12 gols em 83 jogos e um título conquistado, a Copa da Liga Inglesa de 2023.

Jadon Sancho é o 11º reforço do Chelsea nesta temporada e chega para fazer parte de um elenco que conta com mais de 50 jogadores.

O atacante inglês irá disputar posição com Pedro Neto, Noni Madueke, Mykhailo Mudryk, Cole Palmer, Christopher Nkunku e João Félix, mas afirmou que está motivado com o projeto do clube.

"Estou muito feliz por estar aqui. Cresci em Londres e estou feliz por voltar", disse Sancho em comunicado dos 'Blues'.

"O técnico [Enzo Maresca] me contou o projeto e, para um jogador jovem, é muito emocionante. Espero que possa dar gols e assistências para a equipe", acrescentou o jogador.

