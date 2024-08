O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e grande favorito ao título do US Open após as eliminações de Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, se classificou para as oitavas de final do torneio com uma vitória sobre o australiano Christopher McConnell (N.87) neste sábado (31).

Sinner fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-4 e 6-2, em uma hora e 53 minutos na quadra central em Flushing Meadows.

O italiano vai agora enfrentar o vencedor do duelo entre o americano Tommy Paul (N.14) e o canadense Gabriel Diallo (N.143) por uma vaga nas oitavas de final, o mais longe que chegou na carreira no US Open.

Sinner entrou no Arthur Ashe Stadium prevenido depois das surpreendentes eliminações de Alcaraz e Djokovic, os últimos dois campeões do Grand Slam nova-iorquino.

"Houve duas derrotas inesperadas. Vamos ver o que acontece. Eu estou muito feliz por continuar aqui e tomara que consiga jogar o máximo de jogos possível", disse o italiano após a vitória.

"Tudo pode acontecer neste esporte. Eu tento ir dia a dia, cada adversário é um desafio", acrescentou.

Sinner atropelou McConnell no primeiro set com 88% de eficiência com seu primeiro serviço e não concedeu nenhuma oportunidade de quebra. Durante todo o duela, o italiano só diminuiu o ritmo em algumas partes da segunda parcial, mas sem permitir que o adversário ameaçasse seu saque.

O número 1 do mundo fechou o terceiro set em apenas 35 minutos para chegar à 31ª vitória em 33 jogos em quadra dura este ano. Nesta superfície, ele foi campeão do primeiro Grand Slam da temporada, o Aberto da Austrália.

"Hoje foi um grande jogo", comemorou Sinner. "Sabia que tinha que fogar de forma muito sólida durante toda a partida. O seque funcionou bem e estou muito feliz com minha atuação".

gbv/ma/cb