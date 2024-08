O Manchester United viajará para enfrentar o turco Fenerbahçe, agora comandado pelo técnico José Mourinho, em um dos oito jogos da fase de grupos da nova Liga Europa, cujo sorteio foi realizado em Mônaco nesta sexta-feira (30).

O clube de Old Trafford venceu a Liga Europa com Mourinho como treinador em 2017. Recentemente, ele se tornou treinador do Fenerbahçe, que foi eliminado da Liga dos Campeões na terceira pré-eliminatória.

O United também jogará em casa contra o Rangers, vice-campeão da Liga Europa de 2022, e irá a Portugal para enfrentar o Porto, outro ex-time de Mourinho.

O Tottenham Hotspur, outro representante inglês na competição, também enfrentará o Rangers, neste caso fora de casa.

Além disso, a equipe comandada pelo técnico Ange Postecoglou jogará em casa contra a Roma e vai viajar a Istambul para duelar com o campeão turco Galatasaray.

O formato da Liga Europa mudou para esta temporada, seguindo as mesmas linhas da nova Liga dos Campeões.

O número de clubes na competição é agora de 36, todos colocados numa liga, mas divididos em quatro potes de cabeças de chave.

Cada participante disputa oito partidas, enfrentando dois clubes de cada pote, sendo um em casa e outro fora.

Para o Rangers, outros adversários incluirão o Lyon em casa, o Olympiakos fora e o Nice fora da França.

Entre os outros clubes na competição estão o ex-campeão europeu Ajax, assim como o FCSB da Romênia, que venceu a Copa dos Campeões Europeus de 1986 como Steaua Bucareste.

O Eintracht Frankfurt, que venceu o Rangers na final há dois anos, está presente juntamente com o Athletic Bilbao, cujo estádio receberá a final desta temporada.

Os oito primeiros colocados ao término da fase da liga - que vai até o final de janeiro - avançarão para as oitavas de final, enquanto as equipes que terminarem do nono ao 24º lugar avançarão para uma rodada de play-off para decidir as últimas últimas 16 vagas.

Os 12 últimos colocados na fase da liga serão eliminados, sem que nenhum clube caia para a Conference League antes da fase de mata-mata e nenhum time vai cair da Liga dos Campeões como acontecia no passado.

A Uefa disse que as datas de todos os jogos serão anunciadas no sábado. Os primeiros jogos da fase de grupos serão disputados nos dias 25 e 26 de setembro, uma semana após a rodada de abertura da Liga dos Campeões.

A final da Liga Europa desta temporada será disputada em Bilbao, no dia 21 de maio de 2025. A Atalanta conquistou o título na temporada passada, derrotando o Bayer Leverkusen na final em Dublin.

