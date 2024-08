O Real Madrid voltou a decepcionar e não passou do empate em 1 a 1 na visita ao Las Palmas e, depois de apenas três rodadas de LaLiga disputadas, já está quatro pontos atrás do seu grande rival, o Barcelona.

O brasileiro Vinicius Junior marcou de pênalti o gol de empate no segundo tempo (69') depois de Alberto Moleiro abrir o placar para o time das Ilhas Canárias logo aos 5 minutos de jogo.

Depois do empate da primeira rodada na visita ao Mallorca, o Real Madrid soma 5 pontos, contra 9 do Barcelona, que venceu as três partidas que disputou.

No próximo fim de semana, o Barça vai receber o Valladolid, enquanto o Real Madrid vai jogar em seu estádio contra o Betis.

O terceiro candidato ao título, o Atlético de Madrid (5 pontos), terá uma visita complicada a San Mamés para jogar contra o Athletic Bilbao, com a necessidade de somar pontos para não se afastar mais do líder.

Depois da difícil vitória sobre o Valladolid no último fim de semana, Carlo Ancelotti fez quatro alterações no time titular, com destaque para a entrada de Brahim e Luka Modric no meio-campo na esperança de melhorar o jogo e ter uma ligação melhor com os atacantes.

Mas logo aos cinco minutos de jogo, Alberto Moleiro surpreendeu a defesa 'merengue' e bateu Thibaut Courtois para abrir o marcador a favor do time das Ilhas Canárias.

O Real Madrid não engrenou na primeira etapa e só teve algumas chances de marcar, com chutes de longa distância de Valverde e Rüdiger.

- Mbappé continua sem marcar -

"O jogo está lento, não há mobilidade, a bola chega aos atacantes quando a equipe adversária está fechada, temos dificuldade para encontrar espaços entre as linhas... O problema é bastante claro, temos de encontrar uma solução", afirmou Ancelotti após a partida.

O treinador italiano admitiu que tem que encontrar a solução rapidamente: "Tenho que ser mais claro na estratégia em campo para dar essa clareza aos jogadores. Está nos custando mais do que se podia pensar, mas temos que trabalhar e focar bem. Esses três jogos me mostraram muitas coisas que não estão saindo bem".

A grande contratação do Real Madrid nesta temporada, Kyliam Mbappé, mostrou mais uma vez que falta treinar com os companheiros e apesar de tentar várias vezes, ainda não balançou a rede na LaLiga.

Depois de Sandro desperdiçar o que poderia ter sido o gol da vitória (55'), Vini Jr. empatou para o time madrilenho com um pênalti, após uma falta marcada devido a um toque de mão na área (69').

Na reta final, Ancelotti colocou em campo o jovem Endrick, que assim que entrou quase marcou um gol (86'), mas seu chute saiu sem direção e o Real Madrid teve que se contentar com um ponto. Os atuais campeões ainda levaram um susto dois minutos depois: o time da casa marcou o segundo gol, mas o lance foi anulado devido a um impedimento.

- Goleada do Girona -

Mais cedo, o Girona obteve a primeira vitória da temporada ao golear o Osasuna por 4 a 0.

Logo após conhecer o resultado do sorteio da Liga dos Campeões, torneio do qual participará pela primeira vez na história e no qual enfrentará adversários de prestígio como Liverpool, Arsenal, PSG e Milan, o time catalão mais uma vez lembrou o ano passado com um jogo muito completo e muita eficiência diante da baliza adversária.

Bryan Gil (34'), o ucraniano Viktor Tsygankov (53'), Abel Ruiz (56') e o veterano atacante uruguaio Cristhian Stuani (90') foram os autores dos gols do time 'rojiblanco', que com a vitória sobe ao 7º lugar na classificação, com 4 pontos.

--- Resultados da terceira rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Segunda-feira:

Villarreal - Celta Vigo 4 - 3

- Terça-feira:

Mallorca - Sevilla 0 - 0

Rayo Vallecano - Barcelona 1 - 2

- Quarta-feira:

Valladolid - Leganés 0 - 0

Athletic Bilbao - Valencia 1 - 0

Real Sociedad - Alavés 1 - 2

Atlético de Madrid - Espanyol 0 - 0

- Quinta-feira:

Girona - Osasuna 4 - 0

Las Palmas - Real Madrid 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 9 3 3 0 0 6 3 3

2. Villarreal 7 3 2 1 0 8 6 2

3. Celta Vigo 6 3 2 0 1 8 6 2

4. Atlético de Madrid 5 3 1 2 0 5 2 3

. Real Madrid 5 3 1 2 0 5 2 3

6. Leganés 5 3 1 2 0 3 2 1

7. Girona 4 3 1 1 1 5 4 1

8. Athletic Bilbao 4 3 1 1 1 3 3 0

9. Alavés 4 3 1 1 1 3 3 0

10. Rayo Vallecano 4 3 1 1 1 3 3 0

11. Valladolid 4 3 1 1 1 1 3 -2

12. Osasuna 4 3 1 1 1 2 5 -3

13. Real Sociedad 3 3 1 0 2 3 4 -1

14. Getafe 2 2 0 2 0 1 1 0

15. Betis 2 2 0 2 0 1 1 0

16. Las Palmas 2 3 0 2 1 4 5 -1

17. Sevilla 2 3 0 2 1 3 4 -1

18. Mallorca 2 3 0 2 1 1 2 -1

19. Espanyol 1 3 0 1 2 0 2 -2

20. Valencia 0 3 0 0 3 2 6 -4

