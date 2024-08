A Ucrânia indicou, nesta quinta-feira (29), que um caça F-16 fabricado nos Estados Unidos e recentemente entregue pelas potências ocidentais caiu enquanto repelia um ataque de mísseis russos e que o piloto morreu.

Segundo o Estado-Maior do Exército ucraniano, os F-16 derrubaram quatro mísseis de cruzeiro russos durante o ataque, mas "quando se aproximavam do próximo alvo, a comunicação com um dos aviões foi perdida".

"Posteriormente, soubemos que o avião caiu e o piloto morreu", informou no aplicativo Telegram, sem especificar a data do incidente ou o nome do piloto.

Mais cedo nesta quinta-feira, a Força Aérea ucraniana anunciou que um de seus pilotos havia morrido em ataques russos em massa no início da semana, mas sem mencionar a queda do F-16.

"O piloto da Força Aérea Oleksii Mes morreu defendendo nosso país", informou o comando Oeste da Força Aérea ucraniana, que detalhou que o militar morreu na segunda-feira, durante a última onda de bombardeios russos com mísseis e drones.

"Em 26 de agosto, ao repelir um ataque aéreo russo, Oleksii destruiu três mísseis de cruzeiro e um drone de ataque", acrescentou a fonte.

O anúncio deste acidente ocorre após a Ucrânia ter divulgado, no início de agosto, que recebeu seus primeiros caças F-16 das potências ocidentais, após uma espera de mais de dois anos.

Segundo o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, seu país utilizou este tipo de avião para repelir os massivos ataques russos no começo desta semana.

Desde o início da invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022, Kiev solicitou repetidamente o envio de caças F-16, considerados um material militar valioso.

