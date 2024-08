O atacante italiano Federico Chiesa assinou com o Liverpool depois de quatro temporadas na Juventus, anunciou nesta quinta-feira (29) o clube inglês, na véspera de um encerramento do mercado que foi muito tranquilo para os 'Reds'.

"O atacante de 26 anos passou com sucesso nos exames médicos e concluiu os termos de um contrato de longo prazo", disse o Liverpool em seu site.

O italiano é a segunda contratação do Liverpool no mercado, após a do goleiro Giorgi Mamardashvili, do Valencia, clube em que o georgiano ficará emprestado nesta temporada.

O novo treinador dos 'Reds', o holandês Arne Slot, que assumiu o cargo em maio deste ano substituindo o alemão Jürgen Klopp, tem se mostrado publicamente satisfeito com a política de contratações econômica, considerando mais importante manter os pesos pesados do elenco antes de contratar novos jogadores.

Chiesa deixa a Itália pela primeira vez na carreira, depois de jogar na Fiorentina e na Juventus. Ele defendeu as cores da equipe de Turim 130 vezes contando todas as competições, após chegar em 2020.

O atacante da seleção italiana (pela qual disputou 51 partidas) ficou conhecido durante a Euro-2020 (disputada em 2021 devido à pandemia), conquistada pela Nazionale após vencer a final nos pênaltis contra a Inglaterra.

No entanto, sua carreira tem passado por altos e baixos desde então devido a lesões.

Na temporada passada, ele marcou 9 gols em 33 partidas da Serie A pela Juve, clube com o qual tinha contrato até 2025. O técnico Thiago Motta não relacionava Chiesa desde o início desta temporada.

O valor da transferência para o Liverpool não foi comunicado, mas segundo a imprensa inglesa seria próximo das 12,5 milhões de libras, com bônus já incluídos (cerca de R$ 92,7 milhões pela cotação atual).

jta/dam/bc/aam/aa