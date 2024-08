Os restos mortais do soldado israelense Shaked Dahan, assassinado em 7 de outubro por milicianos do Hamas no sul do país, foram recuperados em Gaza e devolvidos à sua família, informou nesta quarta-feira (28) o município da cidade onde vivia.

"O prefeito e os moradores de Migdal Ha’Emek compartilham a grande dor da família Dahan, que recuperou o corpo de seu filho Shaked, assassinado em 7 de outubro enquanto defendia a cidade", afirmou o município em sua conta no Instagram.

"O seu corpo foi recuperado em Gaza e devolvido à sua família ontem à noite", explicou.

Contatado pela AFP, o Exército israelense indicou que não poderia confirmar esta informação até o momento.

O ataque do Hamas em 7 de outubro matou 1.199 pessoas do lado israelense, a maioria civis, segundo uma contagem baseada em dados oficiais.

A retaliação israelense na Faixa de Gaza, onde o Hamas assumiu o poder em 2007, causou pelo menos 40.534 mortes, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas, e um desastre humanitário e de saúde no território sitiado.

Das 251 pessoas sequestradas em 7 de outubro, 103 ainda estão detidas em Gaza e 33 foram declaradas mortas pelo Exército.

