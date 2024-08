O Liverpool anunciou nesta terça-feira (27) a contratação do goleiro Giorgi Mamardashvili, embora o georgiano do Valencia só vá jogar no clube inglês na próxima temporada.

Mamardashvili brilhou durante a última Eurocopa, o primeiro grande torneio da Geórgia em sua história, e no qual chegou às oitavas de final, onde perdeu para a Espanha.

"O Liverpool chegou a um acordo para a transferência de Giorgi Mamardashvili - sujeito a autorização de trabalho e autorização internacional - com o Valencia para que o goleiro chegue a Anfield antes da temporada 2025-2026", anunciaram os 'Reds' num comunicado.

O clube inglês explicou que o goleiro de 23 anos permanecerá no Valencia até o final da atual temporada.

Segundo alguns meios de comunicação, o Liverpool pagará 30 milhões de euros (cerca de R$ 184,7 milhões pela cotação atual) além de outros cinco milhões de euros (R$ 30,7 milhões) em variáveis.

O atual goleiro titular do Liverpool, o brasileiro Alisson, revelou esta semana que recusou ofertas lucrativas do futebol da Arábia Saudita.

