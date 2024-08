O atacante espanhol Dani Olmo, nova contratação do Barcelona no atual mercado de transferências, marcou nesta terça-feira (27) o gol da vitória por 2 a 1 na visita ao Rayo Vallecano, pela 3ª rodada do campeonato espanhol.

O Barça garantiu a vantagem apesar do gol inicial de Unai López, aos 9 minutos, que colocou os visitantes em apuros até o intervalo. Já no segundo tempo Pedri empatou (60') e Olmo, que havia entrado no lugar de Ferran Torres, marcou o gol da vitória na reta final (82').

O atacante de 26 anos, um dos protagonistas do triunfo da Espanha na Euro-2024 em julho passado, foi contratado pelo Barça no início do mês, mas os problemas financeiros do clube catalão impediram que ele fosse inscrito até este jogo, o que fez com que ele perdesse as duas primeiras rodadas.

Com nove pontos, o Barça é o líder isolado. É a única equipe a ter vencido os três primeiros jogos, e está provisoriamente cinco pontos à frente do Real Madrid, que visita o Las Palmas na quinta-feira, no encerramento desta rodada de meio de semana.

O novo reforço do Rayo Vallecano anunciado na segunda-feira, o colombiano James Rodríguez, assistiu ao jogo das tribunas, onde também estiveram presentes personalidades ligadas ao Barça como o ex-jogador Bojan Krkic e o diretor esportivo Deco.

Nesta terça-feira também foi disputado o jogo Mallorca-Sevilla, que terminou com um empate sem gols e deixou os dois times na parte inferior da tabela (14º e 13º respectivamente), depois de nenhum deles ter conseguido vencer nas três primeiras rodadas.

--- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Segunda-feira:

Villarreal - Celta Vigo 4 - 3

- Terça-feira:

Mallorca - Sevilla 0 - 0

Rayo Vallecano - Barcelona 1 - 2

- Quarta-feira:

(14h00) Valladolid - Leganés

Athletic Bilbao - Valencia

(16h30) Real Sociedad - Alavés

Atlético de Madrid - Espanyol

- Quinta-feira:

(14h00) Girona - Osasuna

(16h30) Las Palmas - Real Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 9 3 3 0 0 6 3 3

2. Villarreal 7 3 2 1 0 8 6 2

3. Celta Vigo 6 3 2 0 1 8 6 2

4. Atlético de Madrid 4 2 1 1 0 5 2 3

5. Real Madrid 4 2 1 1 0 4 1 3

6. Leganés 4 2 1 1 0 3 2 1

7. Osasuna 4 2 1 1 0 2 1 1

8. Rayo Vallecano 4 3 1 1 1 3 3 0

9. Real Sociedad 3 2 1 0 1 2 2 0

10. Valladolid 3 2 1 0 1 1 3 -2

11. Getafe 2 2 0 2 0 1 1 0

. Betis 2 2 0 2 0 1 1 0

13. Sevilla 2 3 0 2 1 3 4 -1

14. Mallorca 2 3 0 2 1 1 2 -1

15. Las Palmas 1 2 0 1 1 3 4 -1

16. Athletic Bilbao 1 2 0 1 1 2 3 -1

17. Alavés 1 2 0 1 1 1 2 -1

18. Girona 1 2 0 1 1 1 4 -3

19. Espanyol 0 2 0 0 2 0 2 -2

20. Valencia 0 2 0 0 2 2 5 -3

./bds/dam/iga/aam/cb