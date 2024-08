Os proprietários de times da NFL votarão nesta terça-feira (27) sobre a participação de fundos de investimento no capital das franquias profissionais que integram a liga de futebol americano.

Um porta-voz da NFL confirmou à AFP uma reunião durante a qual este mecanismo de investimento "provavelmente" será votado.

Nas outras três grandes ligas esportivas dos Estados Unidos, a NBA (basquete), a NHL (hóquei no gelo) e a MLB (beisebol), já é permitida a participação de fundos de investimentos como acionistas minoritários em suas franquias.

No caso dessas três ligas, os fundos podem adquirir até 30% do total de cada franquia, podendo ser distribuídos entre diversas empresas de capital.

Até agora, a NFL havia se negado a abrir o capital de suas equipes a investidores institucionais, e manteve o modelo histórico de pessoas físicas como acionistas.

Mas o valor das equipes de futebol americano alcançou tais níveis que o número de investidores com capacidade para entrar no capital das franquias diminuiu consideravelmente.

Em julho de 2023, o Washington Commanders foi vendido por US$ 6,05 bilhões (R$ 33,25 bilhões na cotação atual), um recorde mundial para uma associação esportiva.

A fim de diversificar suas colaborações, mas também motivados pelo crescimento imparável da indústria do esporte, o interesse do mundo das finanças é cada vez maior neste mercado.

Na Europa, muitos fundos entraram no capital dos clubes de futebol. O Silver Lake é acionista do Manchester City e o RedBird Capital é proprietário do Milan.

Segundo a imprensa americana, a NFL prevê limitar a 10% a participação de fundos de investimento em suas franquias.

