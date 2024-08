O ex-ministro da Saúde de Honduras, Arturo Bendaña, comparece nesta terça-feira (27) ao tribunal depois de ter sido preso por suposta fraude na compra de medicamentos e equipamentos por quase nove milhões de dólares (49,4 milhões de reais na cotação atual) durante sua administração em 2010-2012, informou a Promotoria.

O ex-ministro Arturo Bendaña foi preso na noite de segunda-feira na cidade de San Pedro Sula, no norte do país, acusado de "fraude" e outros crimes, informou a Promotoria em comunicado.

Bendaña e outros oito ex-funcionários e diretores de empresas realizaram "compras irregulares de medicamentos, suprimentos médicos, equipamentos cirúrgicos e de laboratório que resultaram em fraude do Estado" no valor de 225 bilhões de lempiras (quase nove milhões de dólares), segundo a Promotoria.

Segundo as investigações, o ex-ministro e os demais réus "usaram contratos fraudulentos (…) para cometer crimes contra a saúde do povo hondurenho".

No final da audiência, o tribunal deverá decidir se emitirá uma ordem formal de acusação contra o ex-ministro ou se o deixará em liberdade, de acordo com o procedimento judicial hondurenho.

Bendaña, que foi ministro do presidente direitista Porfirio Lobo (2010-2014), é um renomado médico do norte do país, que também foi presidente do clube Maratona e da primeira divisão do futebol hondurenho.

