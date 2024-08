O Atlético de Madrid chegou a um acordo com a Atalanta para ter o goleiro argentino Juan Musso por empréstimo até o final da temporada, anunciou o clube espanhol nesta terça-feira (27).

"Goleiro de 30 anos, 1,91m de altura e grande domínio do jogo aéreo, [Musso] conta com uma vasta experiência na Serie A italiana, onde jogou as últimas seis temporadas depois de ter começado a carreira no Racing da Argentina", destacou o time 'colchonero'.

Musso chega ao Atlético para suprir a saída do romeno Horatiu Moldovan, emprestado na semana passada ao Sassuolo, e disputar a posição de titular com o esloveno Jan Oblak, um dos pilares da equipe treinada pelo técnico Diego Simeone nos últimos anos.

